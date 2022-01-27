Как выбрать свой фирменный стиль и макияж каждому знаку зодиака: подсказки по гороскопу

Звезды могут подсказать не только то, как нужно действовать в той или иной ситуации, но также при помощи астрологии можно определить, какой именно стиль вам больше всего подходит. Вот несколько советов относительно того, какой макияж и стиль в одежде лучше всего подобрать, согласно своему знаку зодиака, а также на чем лучше всего сделать основной акцент.

Овен

Овны – яркие, уверенные в себе люди. Они совершенно не боятся приключений, готовы к любым испытаниям, смелые, ответственные. Им отлично подойдут черные стрелки, красная или ягодных тонов помада и блеск на скулах.

Что же касается выбора одежды, то часто Овны являются консервативными в этом вопросе. Они предпочитают определенные тона и стили нарядов. Овны не любят, когда им указывают.

Они предпочитают классику, однако готовы рассмотреть и вариант с уличным стилем. Овны отдают предпочтение нарядам, которые можно легко сочетать согласно оттенкам. Им нравится, когда обувь выбирается в тон сумки. Однако Овны могут мастерски использовать креативные аксессуары.

Телец

Трудолюбивый, настойчивый, рассудительный и спокойный Телец привык абсолютно всего достигать самостоятельно. Для него идеально подходит макияж в нюдовых и максимально естественных тонах. Все это сейчас пользуется огромной популярностью.

Тельцам необязательно себя сильно украшать. Однако если хочется немного поэкспериментировать, то отличным вариантом станут изумрудные тени, так как зеленый цвет идеально подходит Тельцам.

Тельцы предпочитают комфорт и любят, чтобы все было максимально просто, но со вкусом. Они могут на протяжении нескольких лет носить свои любимые джинсы, но с модными и крутыми кроссовками.

Близнецы

У Близнецов достаточно изменчивая натура. Они легко находят общий язык с людьми и любят эксперименты. Сегодня могут быть яркие тени и выразительный макияж глаз, а завтра они только лишь слегка накрасят ресницы и нанесут на губы бесцветный блеск. Это те люди, которые могут носить яркий макияж и умело преподнесут это как новый тренд.

Сегодня они могут надеть широкие джинсы с комфортными белыми кедами, а завтра – любимые туфли на каблуках с мини-юбкой.

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Рак

Раки являются натурами с тонкой душевной организацией, но когда речь идет о каком-то конкретном деле, то они становятся целеустремленными и ответственными людьми. Кроме того, они очень романтичные и трогательные и дорожат семьей.

Ракам нравятся серебристые, а также нюдовые тона в макияже. Для губ можно использовать блеск с легким ягодным оттенком, а на скулы нанести немного хайлайтера.

Раки предпочитают классический стиль в одежде, приятные текстуры, легкие, воздушные ткани, утонченные силуэты. Яркими акцентами могут быть голубые или розовые аксессуары или обувь.

Лев

Львы любят внимание, восхищение, необычные и интересные вещи. Они трудолюбивые, целеустремленные, чуткие и добрые. Львы выбирают серебристые, бронзовые или разноцветные тени, блеск и румяна теплых тонов.

В качестве одежды Львы выбирают яркие аксессуары, многослойность и довольно откровенные силуэты.

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Девы

Они любят порядок и часто придираются ко всему. Они могут тщательно затонировать кожные покровы, нанести легкие румяна, накрасить ресницы.

Девы предпочитают практичные и многофункциональные вещи. Они имеют невероятную интуицию в плане моды, поэтому всегда выглядят прекрасно.

Весы

Весы являются трудолюбивыми, разговорчивыми, открытыми людьми. Им идеально подойдет розовый цвет, который поможет создать идеальный макияж. Они предпочитают делать основной акцент на глазах.

Весы предпочитают использовать в своем гардеробе черный, серый, темно-синий, а также добавлять в свой образ шипы, заклепки и другие металлические акценты.

Скорпион

Справедливые, мудрые, независимые Скорпионы не терпят лжи, предательства. Они могут обидеть своими резкими высказываниями. Для них идеально подходит загадочный дымчатый макияж глаз, густые эффектные ресницы, губы винного оттенка, драматический бронзовый мейкап скул. Такой макияж не слишком тяжелый, а грамотно продуманный и изысканный.

Гардероб у Скорпионов женственный, романтический, немного строгий. Они часто выбирают эффектные аксессуары.

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Стрелец

У Стрельцов огненная натура. Однако они достаточно открытые и доброжелательные. Стрельцам нравится наносить на губы яркую помаду. Дополнить ее они могут яркой подводкой или же вовсе не делать акцент на глазах, а только слегка подчеркнуть скулы бронзатором.

Стиль Стрельцов довольно утонченный и тщательно продуманный, но при этом нисколько не скучный. Им нравится яркие тона, оригинальные принты и красивые, утонченные украшения.

Козерог

Козероги уверены в себе и могут справиться с совершенно любой проблемой. Они принципиальные и целеустремленные. Иногда из-за их принципиальности могут возникать конфликты. Они любят простоту и комфорт. Их макияж должен быть универсальным и подходить для любого случая.

В гардеробе Козерога должны быть только комфортные вещи. Они выбирают базовую одежду, которая прослужит длительное время и которую можно легко комбинировать между собой. Одежда должна быть простой, но при этом изысканной.

Водолей

Водолеи являются творческими личностями, и им свойственна экстравагантность. Они любят удивлять. Макияж Водолея – постоянные эксперименты и необычные яркие акценты.

Что же касается стиля, то Водолей выбирает эклектику, яркие принты, экстравагантные аксессуары и смелые тона.

Рыбы

Рыбы могут легко иронизировать над собой, мечтать. Они имеют хорошее чувство юмора. Рыбы предпочитают блеск в макияже, в частности шиммер, кристаллы, глиттер. Кроме того, они предпочитают эффект влажной кожи и блеск для губ.

Рыбы выбирают утонченные вещи. Это должно быть что-то воздушное, из легкой ткани, с изысканными принтами благородных тонов.