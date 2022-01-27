Morgan Motor готовит к дебюту новый автомобиль

Британский автомобильный бренд Morgan Motor намерен в ближайшее время официально презентовать широкой публике новую модель.

В частности, производитель анонсировал появление на рынке нового спортивного транспортного средства. В компании констатировали, что новая модель является преемником для устаревшей модификации 3 Wheeler, которая длительное время не выпускалась на публику. Вместе с тем технические параметры соответствуют стандартам марки, однако внешний вид претерпел существенные доработки.

В компании тщательно скрывают техническую начинку транспортного средства, однако следует учитывать, что новая модель сможет оказаться существенно продвинутой на фоне предшественника. Официальная премьера нового спортивного автомобиля состоится уже 24 февраля. Остальные особенности пока умалчиваются и будут сообщены несколько позже.