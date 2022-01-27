Бренд Maserati уже тестирует новый кроссовер Grecale

Итальянский автомобильный гигант Maserati поделился официальным тизером, который посвящен новому кроссоверу Maserati Grecale.

Официальная презентация транспортного средства запланирована в нынешнем году, однако точные сроки пока умалчиваются. Вместе с тем доступны изображения прототипа в плотной защитной пленке. Испытания осуществляются на шведских дорогах в условиях заснеженной трассы. Кроме того, в компании намерены тщательно проверить функциональность климатической системы.

Вместе с тем эксперты ожидали рассмотреть модель еще в минувшем году, однако презентацию перенесли на 2022 год. Пока в компании не называют никаких других особенностей, однако предполагается, что модель будет доступна уже в скором времени в свободном доступе.