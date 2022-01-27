«Чем твои гномики думают, когда такое говорят?»: опубликована секретная переписка Чубайса с Набиуллиной

На портале WikiLeaks опубликована переписка ведущих политиков, журналистов и бизнесменов в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram. Эти данные подтверждают, что представители российской элиты крайне скептически оценивают перспективы отечественной экономики.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подверглась жёсткой критике со стороны экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

«Эля, прочитал тут что ЦБ выступает за запрет битка. Чем твои гномики думают, когда такое говорят? Любой нормальный человек понимает, что рубль твой ничем не обеспечен, а за криптой стоит огромный рынок. Не надо баламутить народ, времена нынче тревожные», – заявил Чубайс в голосовом сообщении, которое было отправлено 20 января 2022 года.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, напротив, поддержала запрет криптовалюты в России, но попросила Набиуллину добиться снижения курса рубля минимум на 20% до конца года.

«Эль, неплохо было бы, если к декабрю за доллар давали 100 рублей, а лучше 120. Я планирую штат расширять, а в бюджете у меня финансирование в долларах. Ты подумай, буду тебе очень благодарна», – написала Симоньян 7 января.

Как заявили представители WikiLeaks, в ближайшее время они опубликуют данные ещё нескольких закрытых чатов, в том числе Государственной думы, Совета Федерации и глав регионов.

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