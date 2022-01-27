Умерла легендарная балерина Татьяна Легат

Представительница легендарной балетной династии, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат умерла в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба Михайловского театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 27 января 2022 года, на 88-м году жизни скончалась Татьяна Николаевна Легат», – говорится в сообщении на сайте театра.

Информация о месте и дате прощания пока не приводится.

Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа Густав Легат, его сыновья – Николай и Сергей – были известными танцовщиками и балетмейстерами.

Легат окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). С 1953 по 1985 год работала в ленинградском Театре им. Кирова (ныне – Мариинский театр). В 1985 году Легат – репетитор Майи Плисецкой в балете Родиона Щедрина «Дама с собачкой» по рассказу Чехова.

С начала 90 гг. XX века Легат в основном работала в английских и американских балетных школах, впоследствии вернулась в Россию. В последние годы являлась педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге.