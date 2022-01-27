 

У готовившего нападение на школу в Нижнем Новгороде нашли рецепт взрывчатки

27.01.2022, 18:20, Новости дня
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Один из подростков, задержанных за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде, вел дневник с рецептами изготовления взрывчатых веществ и писал о ненависти к себе и окружающим, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«Один из «колумбайнеров» с 2021 года вел дневники, в которых делались записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, а также имелись высказывания о ненависти к окружающим и себе, с восхищением действиями Тимура Бекмансурова (устроившего стрельбу в пермском вузе – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ региона.  

Также подросток признался, что хранил дома компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что трое подростков 16-17 лет договорились напасть на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода, чтобы убить несколько человек. Объектом нападения должна была стать школа в Канавинском районе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства более двух лиц.



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