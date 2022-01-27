 

СМИ сообщили о применении минометов и гранатометов на границе Таджикистана с Киргизией

27.01.2022, 18:20, Новости дня
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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов, сообщают СМИ.

«Сообщается, что перестрелки идут между пограничниками обеих стран. Официальных комментариев из Душанбе пока не поступало», – сообщил в своем Telegram-канале «Sputnik Узбекистан».

 

Киргизское информагентство «24.kg» сообщило, что жители расположенных на границе с Таджикистаном киргизских населенных пунктов начали покидать свои дома из-за возникшей в четверг между военнослужащими двух государств перестрелки, передает ТАСС. В сообщении также отмечается, что перестрелка на одном из участков киргизско-таджикской госграницы продолжается.

Об эвакуации из зоны перестрелки киргизских и таджикских пограничников жителей приграничных сел Киргизии сообщили РИА «Новости» очевидцы.

«Из района Самаркандек сейчас идет эвакуация в село Рават. Вывозят только женщин и детей. Мужчины остаются», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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