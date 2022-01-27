 

В Москве увеличат коечный фонд для зараженных коронавирусом детей

27.01.2022, 18:16, Разное
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Как в Москве, так и во всей России стремительно увеличивается число новых случаев заражения коронавирусом. При этом растет количество госпитализаций детей, заболевших ковидом. В связи с этим в российской столице расширят коечный фонд в детских стационарах.

Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на данный момент в общей сложности свободно семь тысяч коек, однако в случае необходимости откроют и другие временные мощности.

Она отметила, что, в отличие от других штаммов коронавируса, “омикрон” хорошо адаптируется к детям, поэтому несовершеннолетние стали болеть чаще. Например, накануне в Москве госпитализировали 132 ребенка. При этом в детских ковидных стационарах развернуто 680 коек.

“Завтра к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице, на следующей неделе мы еще откроем корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности”, – сообщила Ракова.

Недавно в Москве появилась первая партия зарегистрированной вакцины от коронавируса “Спутник M”. Скоро в столице заработают пункты вакцинации.

За последние сутки в Москве было выявлено 26 586 случаев заражения коронавирусом, скончались от ковида 72 пациента. По всей стране накануне зафиксировали 88 816 случаев, а также 665 летальных исходов.



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