“Десны на фото зачем?”, “Вау, Господи”. Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос

В геолокации она указала, что находится в здании на Вандомской площади в Париже.

“Улыбаемся или не стоит?” – подписала она снимки.

“Красивая девушка, но десны на фото зачем?” – спросил ivanov9322.

“Вау, Господи”, – отреагировал nsttvn.

“Улыбаться, а еще и смеяться”, – написала vladaroslyakova.

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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Контекст:

Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе. Окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности “медицинская электроника”.

В 20 лет она начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

В 2015-м вышла замуж за итальянского бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году родила сына Сальваторе.

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