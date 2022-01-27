Или нападёт, или нет — США и Европа разошлись в оценке планов Кремля по Украине

Пока США переводят войска в боевую готовность, отсылают семьи дипломатов из Киева и ожидают скорого широкомасштабного вторжения РФ на Украину, европейские страны и сама Украина призывают не поддаваться панике и успокоиться, рассказывает Le Figaro. Французская газета отмечает, что обе точки зрения на планы Москвы можно подтвердить фактами, однако даже без скорого нападения у Владимира Путина есть множество сценариев для дестабилизации Украины, ослабления НАТО и контроля за бывшими союзными республиками.



AP

В декабре прошлого года украинский кризис принял новый оборот, и с тех пор наметилась тревожная разница в его восприятии западными странами, пишет Le Figaro: если США и Великобритания крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, то в Европе — во Франции, на Украине — высказываются более сдержанно.

Как рассказывает издание, уже несколько дней президент Джо Байден предупреждает о надвигающемся вторжении РФ на Украину. Он заявил, что в случае необходимости на помощь силам НАТО придут 8500 американских солдат, переведённых в состояние боевой готовности. Кроме того, глава государства приказал эвакуировать из Киева семьи дипломатов — такое решение тут же подхватили в Соединённом Королевстве и Австралии.

Однако в Париже слова Байдена вызвали некоторое «недоумение». «Мы видим то же число грузовиков, танков, военнослужащих. Мы наблюдали те же передвижения, но мы не можем из всего этого сделать вывод о том, что вторжение неизбежно», — подчеркнул на прошлой неделе источник в Елисейском дворце. Он добавил, что если у «американских и британских друзей» есть какие-либо разведданные на этот счёт, они должны ими поделиться. Вместе с тем после прошедшей в Вашингтоне встречи дипломатического советника президента Эммануэля Бонна с советником Байдена по безопасности Джейком Салливаном тон официальных заявлений немного изменился. Теперь в Елисейском дворце скорее указывают на «тонкие различия» в анализе сложившейся обстановки и настаивают, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не привести к «самореализации» ситуации и не создать дополнительной двусмысленности или нестабильности.

Что касается Европы и Украины, последние решения и всё более жёсткая риторика Вашингтона застали их врасплох, и власти продолжают выжидать. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал «не драматизировать» и избегать «паникёрства». Со своей стороны Киев считает отъезд семей американских дипломатов «преждевременным» и «чрезмерным» решением. Секретарь СНБО Алексей Данилов не разделяет охватившей Запад «паники». По его словам, нет никаких причин утверждать, что на Украину готовится широкомасштабное наступление.

Французская газета считает, что на самом деле обе версии подходят для интерпретации реальности. С ноября всё больше признаков указывает на предстоящее вторжение на Украину: наращивание войск и военной техники на границе превосходит прошлый подобный эпизод весной 2021 года. За последние недели на границу переброшено примерно треть тактических групп вооружённых сил России. Западная разведка также докладывает о разворачивании мобильных госпиталей и доставке лодок, которые могут понадобиться для форсирования Днепра. Российские войска переброшены в соседнюю с Украиной Белоруссию. Кроме того, недавно возросло число кибератак, которые сопровождаются всё более агрессивными заявлениями со стороны Кремля. Во вторник на юге страны прошли новые военные учения. Наконец, в Белом доме посчитали, что требования Владимира Путина на переговорах в Женеве были настолько максималистскими и неприемлемыми, что их единственной целью было после отказа послужить поводом для нападения на Украину.

С другой стороны, некоторые дипломаты считают вторжение маловероятным, потому что разведка не пишет о какой-либо подготовке к этой операции. Более того, 120 тыс. российских солдат, сосредоточенных в этом регионе, недостаточно для широкомасштабного наступления. Для Кремля такое вмешательство станет слишком рискованным делом в политическом, военном и экономическом плане.

Однако, по мнению издания, главной причиной для осторожности является то, что Владимир Путин — по крайней мере до сегодняшнего дня — не предупреждал заранее о том, что готовит военное вторжение на территорию соседних государств. К тому же вместо полной оккупации, которую сложно провести, он предпочитает короткие рейды. Приверженцы такой точки зрения больше верят в то, что всё происходящее — блеф со стороны Путина, направленный на то, чтобы склонить к уступкам западные страны и Украину. Неслучайно в среду в Париже снова пройдут переговоры в агонизирующем нормандском формате, который был создан для мирного урегулирования конфликта.

Как бы то ни было, Джо Байден явно предполагает, что твёрдость и повышение ставок помогут восстановить более выгодное соотношение сил с Владимиром Путиным, который пока лидирует. Президенту США необходимо возобновить политику сдерживания после катастрофического вывода американских войск из Афганистана, неопределённых, даже противоречивых заявлений по поводу украинского кризиса и проявления слабости, которое можно увидеть в его согласии участвовать в переговорах по вопросу безопасности в Европе с Россией, но без Европы и Украины.

Даже без вторжения у президента РФ есть все возможности для того, чтобы добиться своих целей: дестабилизации Украины, ослабления НАТО и контроля над бывшими союзными республиками. Сценарии разнятся от короткого рейда в Азовском море через несколько недель, когда спадёт напряжение до организации новых вооружённых столкновений на востоке Украины. Как подчёркивает в заключение Le Figaro, только Владимир Путин будет решать, когда и какие действия предпринять.