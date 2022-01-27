Бинарные опционы: как выбрать брокера

27.01.2022, 18:06, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Одним из популярных видов заработка является торговля бинарными опционами. Часто можно услышать, что здесь за минуту можно стать обладателем крупной суммы денег. В теории верно, однако на практике все сложнее. В реальности большие деньги зарабатывают трудом в течение длительного времени. Рассмотрим понятие бинарных опционов и что о них говорят пользователи.

Что собой представляют цифровые контракты

По сути опцион — это сделка, предметом которой является купля/продажа на бирже ценных бумаг, индексов, валют. Чтобы заключить такой контракт, торговцу необходимо владеть каким-либо активом.

На рынке БО также употребляются выражения брокер, торговля, сделка. Но суть процесса полностью отличается от того, что происходит на бирже. Здесь трейдеру не надо владеть криптовалютой, акциями или ценными бумагами. Предметом купли (хотя на самом деле ничего материального не покупается) является движение цены активов в течение оговоренного заранее промежутка времени:

на повышение/понижение,

до определенного значения,

в назначенном диапазоне.

Это похоже на ставки в букмекерской конторе. Трейдер ставит деньги на событие, например, что в течение двух минут стоимость биткоина поднимется с какого-то базового значения. Если так случится, торговец получит вознаграждение, называемое доходностью. Сумма варьируется от 60 до 90% ставки, брокеры устанавливают его самостоятельно. В противном случае клиент теряет все. По этой причине контракты называют бинарными — предполагается только два исхода.

Компания может предложить любые варианты поведения цены, размер доходности, продолжительность экспирации. Пользователь соглашается на них добровольно.

Как выбрать бинарного оператора

По мере приобретения навыков трейдер начнет осознавать разницу в качестве обслуживания и захочет торговать в максимально комфортных условиях. Найти стоящую компанию сложно из-за большого количества претендентов. Поэтому самостоятельно проводить изыскания не эффективно:

уйдет много времени;

каждая площадка позиционирует себя как лучшую, без понимания принципов проведения торгов отличить правду от фейка возможно только через заключение реальных сделок;

Избежать подобных сложностей поможет использование рейтинга. Это перечень, в котором компании отсортированы по уровню предоставляемых услуг с приложенными подробными обзорами. Их составляют разные авторы, но больше всего доверия заслуживают эксперты независимых порталов.

Бинарников оценивают по множеству критериев, некоторые являются важными для всех компаний, другие воспринимаются как дело вкуса пользователей. Если в топовой группе понравилось несколько операторов, надо сравнить их предложения между собой:

какая доходность по одинаковым видам опционов;

где бонусы больше и проще отмываются;

самые низкие ставки при одинаковом вознаграждении.

Подобным образом стоит поразмышлять над остальными возможностями. В обязательном порядке надо убедиться в подлинности лицензии, эффективной работе службы поддержки, репутации. Торги начинают там, где условия наиболее оптимальные, но можно торговать с несколькими операторами.

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Как определить репутацию

Клиенты теряют деньги не только из-за случая или низкого уровня подготовки. На рынке есть слабые и откровенно мошеннические компании. Хотя в рейтинг такие не проходят, изучать отзывы на брокеров надо в любом случае.

Понятно, что опубликованным на главных страницах сайтов компаний откликам лучше не доверять. Объективные мнения публикуют на крупных специализированных форумах и порталах.