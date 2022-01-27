Tesla увеличила чистую прибыль почти в 8 раз в 2021 году

Представители компании Tesla объявили о результатах продаж своих автомобилей в прошлом году.

В частности, в 2021 году американский автопроизводитель сумел существенно увеличить объем прибыли. В компании констатировали, что в прошлом году удалось продать новых автомобилей с прибылью около 5,52 миллиарда долларов. Таким образом, озвученные показатели свидетельствуют о приросте продаж в 8 раз по сравнению с теми данными, которые достигли годом ранее.

В свою очередь, за прошлый год американский бренд реализовал по всему миру свыше 930 тысяч новых транспортных средств, что является рекордным результатом. Кроме того, годом ранее также констатировали увеличение количества сделок на 86%. Эксперты не исключают, что в наступившем году удастся существенно увеличить объемы продаж техники американского производителя электрокаров.