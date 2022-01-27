 

Volkswagen изменила оснащение кроссовера Touareg на рынке РФ в январе 2022 года

27.01.2022, 17:50, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen расширил функциональные опции для нового кроссовера Volkswagen Touareg 2022 модельного года.

В частности, в базовом исполнении новый кроссовер теперь получил дневные ходовые огни в светодиодной модификации. Кроме того, новая модель обладает матричной головной оптикой, а также усовершенствованным дальним светом, который существенно превосходит остальные модификации техники. Также производитель уточнил, что новая модель обладает системой помощи водителю, за счет чего существенно повышает уровень безопасности.

Вспомогательные опции повышают уровень комфорта для пассажиров, которым предоставлены все условия для надежной и безопасной езды. Уже начиная с базовой комплектации уже задействовали более продвинутые наборы безопасности для техники.



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