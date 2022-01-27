Кинолог: Агрессивных бродячих собак можно отогнать при помощи колбасы и дезодоранта

«Если вы видите на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, ни в коем случае нельзя бежать. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать», – сказал газете ВЗГЛЯД кинолог Владимир Уражевский, комментируя участившиеся случаи нападения бродячих животных на людей.

«В последнее время в РФ участились трагичные случаи нападения бездомных собак на людей, включая маленьких детей. Поэтому самая главная превентивная мера, которую нужно соблюдать – не отпускать детей без сопровождения взрослых в школу, особенно, если короткий маршрут пролегает через пустыри, промзоны и так далее», – считает кинолог, президент Союза кинологических ассоциаций РФ Владимир Уражевский.

«Но если все-таки случилось так, что человек видит на своем пути стаю собак, которая проявляет агрессию, то ни в коем случае нельзя бежать. Собаки могут изначально воспринять это как элемент игры, из-за чего может возникнуть игровая агрессия. Также нельзя замахиваться на собак и пытаться их чем-то отогнать. Такие действия собаки воспримут как нападение, – отметил эксперт. – Наоборот, нужно остановиться и постараться найти убежище – ближайшее дерево или забор, и потихоньку пододвигаться к нему спиной. Если рядом есть люди, то необходимо позвать на помощь. Когда собаки видят приближение других людей, то, как правило, оставляют свою жертву в покое».

«Если у вас в руке есть что-то большое – сумка или зонт, то необходимо поднять это над головой. У собак очень плохое зрение, но хороший нюх, поэтому, когда они видят большой силуэт, то высока вероятность, что они не станут с вами связываться. Кроме того, зачастую у девушек в сумочке находятся аэрозольные баллончики – дезодорант или парфюм. Необходимо распылить их на собак. У них пропадет контакт с запахом жертвы, и они уйдут», – рассказывает кинолог.

При этом Уражевский счел неэффективной мерой защиты приложение на смартфоне с ультразвуком. «Это какой-то лайфхак из будущего, сначала нужно провести необходимые проверки эффективности. А в реальных условиях далеко не у каждого ребенка есть смартфон. Тем более, в экстремальной обстановке нужно еще суметь найти это приложение и включить», – отметил собеседник.

«То же самое касается электрошокера. Во-первых, не знаю людей, которые бы постоянно носили его с собой. Во-вторых, чтобы использовать электрошокер, надо близко подойти к собаке и прислонить его, а это практически невозможно, – полагает кинолог. – Вообще если специально готовиться к нападению стаи бродячих собак, то при выходе из дома нужно костюм надевать, который невозможно прокусить и так далее».

«В качестве эффективного средства можно использовать специальный баллончик с перечным газом, отпугивающий собак. Это будет гораздо эффективнее и действует на гораздо большее расстояние, – отметил Уражевский. – А самый простой и действенный способ защититься – это дать животным еду. Например, если вы идете из магазина, и у вас в сумке есть колбаса, хлеб или сосиски. Пока собаки будут разрывать пакет и поглощать еду, вы сможете ретироваться».

В четверг власти Магадана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак. На официальном сайте городской администрации сложившаяся обстановка оценивается как критически опасная для жизни и здоровья людей. В среду управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело после гибели 58-летнего мужчины из-за нападения бездомных собак. 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

Трагедии в Забайкалье предшествовало схожее событие в Якутске, где жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом инциденте – и о том, что еще до трагедии в Якутске пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей.