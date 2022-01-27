 

Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после инцидента в Днепре

27.01.2022, 17:36, Новости дня
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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после случая с расстрелом нацгвардейцем пяти сослуживцев в Днепре.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», – приводит слова Балана РБК-Украина, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что военнослужащий Нацгвардии Украины официально стал подозреваемым в умышленном убийстве и дезертирстве, сообщила представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

«По данному факту начато уголовное производство по статьям «умышленное убийство», «дезертирство» и «похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов», – сказала Сапьян.

Ранее сообщалось, что военный Нацгвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого он сбежал с оружием. 



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