Россия призвала освободить президента Буркина-Фасо

Россия выражает озабоченность в связи с ситуацией в Буркина-Фасо и призывает к немедленному освобождению президента этой страны, сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Выражаем озабоченность в связи с упомянутыми событиями в дружественной нам Буркина-Фасо. Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти, призываем к немедленному освобождению президента Рока [Марка Кристиана] Каборе, а также скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению», – передает ТАСС его слова.

Напомним, военные в Буркина-Фасо выпустили телеобращение, в котором заявили, что президент этой африканской страны Рок Марк Каборе больше не исполняет свои полномочия. В обращении они заявили, что страна переживала постоянное ухудшение ситуации с безопасностью. Кроме того, военные объявили на территории страны комендантский час с 21.00 до 05.00, а также заявили, что наземные и воздушные границы страны закрыты с понедельника до нового распоряжения.

Ранее сообщалось, что Рок Марк Кристиан Каборе был задержан военными и содержится на одной из армейских баз.