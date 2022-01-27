Княгиня Шарлен пропустила еще один национальный праздник, а князь Альбер II сделал новое заявление о состоянии ее здоровья

Вчера, 26 января, в Монако начали праздновать День Святой Девоты, названный в честь небесной покровительницы государства. Правящий князь Монако Альбер II принял участие в традиционной церемонии сожжения лодки – ритуале, который призван напомнить жителям княжества о мучениях святой. К Альберу во время мероприятия присоединились его дети – 7-летние близнецы Жак и Габриэлла, а также другие члены королевской семьи – сестра князя принцесса Каролина Ганноверская и племянники Луи Дюкре и Мелани-Антуанетта Костелло де Масси. Согласно многовековой традиции, лодку подожгли наследники престола – принцесса Габриэлла и принц Жак. Близнецы, получив благословение от архиепископа, совершили ритуал, правда, с помощью взрослых.

Супруга князя, княгиня Шарлен, которой во вторник исполнилось 44 года, национальный праздник пропустила. В тот же день княжеский дом опубликовал новое заявление о состоянии здоровья Ее Светлости. В официальном сообщении сказано, что княгиня идет на поправку, но ей еще нужно несколько недель, чтобы “отдохнуть и подлечить зубы”. Также в заявлении говорится, что Шарлен передает наилучшие пожелания жителям Монако и с нетерпением ждет встречи с монегасками, которая состоится как только ей позволит здоровье.

Принцесса Каролина Ганноверская, Луи Дюкре, князь Альбер, Мелани-Антуанетта Костелло де Масси, принц Жак и принцесса Габриэлла

Напомним, что, по данным ряда европейских СМИ, которые не были опровергнуты официальными лицами, княгиня Шарлен сейчас находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе. Здесь анонимно и конфидециально лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных, например, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики.

В начале января Альбера и детей видели на склонах швейцарских Альп. По неподтвержденной информации, в рамках этой поездки они навестили Шарлен в клинике. Спустя пару дней после того, как были сделаны те снимки, князь Альбер II встретился с футбольной командой “Монако” во время тренировки на стадионе ASM во французском городке Ла Тюрби. Этими фото поделилась уже пресс-служба княжеского дома.