 

Канада продолжит тренировочную миссию UNIFIER в Украине до 2025 года, удвоив военный контингент

27.01.2022, 17:28, Новости дня
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Об этом 26 января на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщил CTV News.

По словам экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, данное решение было принято вследствие “критической массы друзей Украины в правительстве, жесткого давления со стороны оппозиционной Консервативной партии, последовательной просветительской кампании Конгресса украинцев Канады и жесткой позиции Вашингтона и Лондона”.

“Кибератака на канадский МИД на прошлой неделе также не осталась незамеченной”, – написал в Facebook Шевченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10223741592000492&id=1614130970

На немедленную поддержку Украины, продолжение и расширение операции UNIFIER Канада выделяет $340 млн, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что “эта увеличенная поддержка поможет Украине укрепить свою безопасность и способность защищаться от целого ряда угроз”.

За “непоколебимую поддержку Вооруженных Сил Украины в противостоянии российской угрозе” поблагодарил власти Канады глава Минобороны Украины Алексей Резников.

“Обмен разведывательной информацией, помощь в проведении киберопераций и средства индивидуальной защиты значительно усилят возможности украинского войска в сдерживании агрессора”, – написал в Facebook Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/335903398546018

За “своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины” поблагодарил Канаду и Трюдо в частности президент Украины Владимир Зеленский.

“Ценим продление и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак”, – написал Зеленский в Twitter.

Вдячний * та моєму другові @JustinTrudeau за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності * . Цінуємо продовження та розширення місії #UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

В то же время вопрос о предоставлении Украине вооружения в Канаде еще не решен, отметил Шевченко.

“К сожалению, решения по оружию пока нет. Премьер-министра Джастина Трюдо об этом на пресс-конференции спрашивали несколько раз”, – подчеркнул дипломат.

В Консервативной партии Канады считают, что правительство поступило неправильно, решив пока не передавать Украине летальное оборонительное оружие. По мнению депутатов этой политсилы, “время полумер давно прошло”, а решение властей Канады ставит под сомнение их поддержку Украины в ее борьбе против агрессии России.

Контекст:

С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства страны.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года.

Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников службы безопасности.

На фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ, Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития.    

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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