 

“Бабки в очереди крестились?” Звезда ситкома “Танька і Володька” Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу

27.01.2022, 17:28, Новости дня
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“В очереди на прием к семейному врачу”, – подписала она публикацию, к которой добавила хештег “прикол”.

“Бабки в очереди крестились?” – спросил tolik.khoma.

“Ой, красавица, капец”, – написал olegkushnir46.

“Когда ты зашла все выздоровели сразу”, – прокомментировал sergeikovalev504.

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Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик играет главную роль в сериале “Танька і Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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