“Чтобы она не доложила, я пальнул по ней”. Нацгвардиец Рябчук рассказал, как стрелял в сослуживцев на “Южмаше”

Солдат, спросив у правоохранителей, снимают ли его на камеру, рассказал, что сидел в тревожной группе, у которой есть автоматы. По его словам, оружие хранится в станице – специальном ящике под замком, но его никогда не закрывали.

“Я беру автомат, заряжаю первый магазин и стреляю по двум – срочник и один контрактник. Один срочник из старшего призыва умудрился сбежать. Я знал, что операторша связывается с частью каждые 30 минут – для докладывания обстановки. И чтобы она не доложила, я пальнул по ней… После чего забираю все “рожки”, которые смог забросить в ранец”, – рассказал Рябчук.

Когда злоумышленник хотел выйти из завода, его не не выпустила работница пропускного пункта.

“В здании заводоуправления женщина меня не выпускала. Я говорю – откройте, надо срочно выйти. “Не могу, не могу, не могу”… Я выстрелил ей в голову, после чего открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку, надеясь, что он вылетит. У меня ничего не вышло. Я побродил по заводу, нашел место, через которое можно перепрыгнуть”, – сказал солдат.

Парень рассказал, что после бегства с завода он некоторое время ходил по жилым районам Днепра в поисках убежища. Затем на трассе поймал машину, водитель которой подвезла его к левому берегу города.

Далее, по словам Рябчука, он просто шел и наконец попросил встречную женщину вызвать полицию.

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Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на “Южмаше” военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше”. Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии “Слуга народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

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