Кожная сыпь у ребенка: коронавирус или просто аллергия?



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Почему при COVID-19 появляется сыпь?

О том, что при коронавирусе могут появляться кожные высыпания, известно давно, однако при омикрон-варианте этот симптом стал более распространенным, особенно у детей. Механизм, вызывающий кожные реакции при заражении коронавирусом, пока неизвестен из-за нехватки научных данных.

По мнению профессора Ника Левелла (Nick Levell), врача-дерматолога больницы Норвичского университета, причиной может быть специфическая реакция иммунной системы на патоген из-за каких-то нарушений в организме, которые были еще до заражения. Другая вероятная причина — это непосредственное поражение эпидермиса под воздействием вируса, что вызывает очаги воспаления.

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Как выглядит сыпь при заражении омикроном?

Как правило, очаги воспаления появляются на руках, пальцах и области рта. Раздражение может вызвать зуд, который обостряется в ночное время. Нередко сыпь сопровождается повышенной чувствительности к солнечному свету и другим источникам ультрафиолетового излучения.

На сегодняшний день ученым удалось выделить пять различных видов сыпи, характерных для коронавируса:

Очаговые высыпания, похожие на крапивницу. Это могут быть белые, розовые, красные или фиолетовые пятна, чаще всего сопровождается зудом;

Несимметричные пятна как после обморожения. Как правило, они исчезают в течение двух недель.

Очаговые высыпания мелких волдырей, которые могут появиться до других симптомов коронавируса.

Плоские или выпуклые волдыри, чаще всего возникают вместе с другими симптомами коронавируса — повышенная температура, боль в горле, кашель и т.п.

Сосудистая сетка на коже. В редких случаях этот вид высыпаний сопровождается некрозом (отмиранием) ткани.

Что делать, если у ребенка появилась сыпь, а ПЦР-тест отрицательный?

Сыпь может быть признаком иммуного заболевания или обычной пищевой аллергии. Однако сейчас, когда в РФ идет взрывной рост заражения омикроном среди взрослых и детей, исключать COVID-19 нельзя. Более того, иногда кожная сыпь может быть единственным симптомом инфекции. ПЦР-тест может быть ложноотрицательным, особенно если он был взят слишком поздно или некорректно. Необходимо наблюдать за симптомами. Возможно, лечащий врач назначит повторное тестирование.

Как лечить сыпь при коронавирусе?

К счастью, кожные высыпания при заражении проходят сами без дополнительного вмешательства. Но если очаги раздражения вызывают сильный зуд, который не дает ребенку спать, врач может порекомендовать местные противовоспалительные препараты. Обязательно проконсультируйтесь по этому поводу со специалистом.