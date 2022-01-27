В случае вторжения России солдатам ВСУ на фронте будут выдавать по 100 грамм водки «Путинка»

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ «О фронтовых 100 граммах», в рамках которой военнослужащие будут получать ежедневно по 100 грамм водки «Путинка» в течение всего времени вторжения государства-агрессора.

Выдача спиртного прекратится только после подписания акта о безоговорочной капитуляции России.

В общей сложности военное ведомство намерено закупить 400 тонн водки на Саратовском ликёро-водочном заводе, что позволит обеспечить обороноспособность армии на протяжении 2 недель. В случае необходимости контракт на поставку будет продлён.

Резников предупредил руководство завода, что в случае задержек в поставках «Путинки» завод ждут санкции со стороны правительства Украины, а его руководство может быть внесено в базу сайта «Миротворец». Министр заявил, что боевой дух украинского солдата после «100 гетманских грамм» крепок настолько, что его не смогут сломить гиперзвуковые ракеты и ядерные бомбардировки.

– Мой дед рассказывал, что во время войны каждый день получал 100 грамм шнапса. Иногда чарку ему подносил даже лично гауптман. После этого он без страха шёл в бой, стрелял метко, штыком колол крепко, так, что ни один еврей не мог убежать. Русским агрессорам стоит дважды подумать, прежде чем нападать на нас. Посмотрим, сколько их сверхзвуковые ракеты продержатся в поле против наших «киборгов» после 100 грамм водки, – заявил министр Резников в соцсетях.

—