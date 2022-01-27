 

“Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать”: Дмитрий Певцов в браке с Ольгой Дроздовой уже 27 лет

27.01.2022, 17:08, Разное
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Уже 27 лет счастливы в браке актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Недавно Дмитрий дал интервью на канале «Спас», где рассказал о том, как им с женой удается сохранять брак. Оказывается, все дело в мудрости мужа.

Мужская прерогатива

Дмитрий признался, что и в их семье случаются ссоры и разногласия. Иногда неправа жена, иногда муж. Но даже если Дмитрий убежден в своей правоте, то он первым сделает шаг к перемирию, попросив у избранницы прощения. Актер считает это мужской прерогативой, а также залогом счастливой и долгой семейной жизни.

По словам Дмитрия, для него первостепенным является погасить конфликт, не доводить ситуацию до точки кипения, а не отстаивать свою правоту. Актер отметил, что если когда-то Господь дал им встретиться, значит, это «нужно нести» до своего последнего вздоха. По мнению знаменитости, важно то, что они с супругой вместе. Об этом нужно помнить в случае разногласий: хорошие отношения и единство в приоритете.

Муж как пример для подражания

Ольга полностью разделяет точку зрения мужа. В одном из интервью она косвенно подтвердила, что Дмитрий первым идет на перемирие и гасит конфликты. Артистка восхитилась мудростью и терпением избранника и отметила, что сама старается поучиться такому подходу у мужа. К сожалению, не всегда получается, поскольку у Ольги взрывной характер и по натуре она достаточно импульсивная.

Напомним, что актеры впервые познакомились в 1991 году. На тот момент оба состояли в отношениях. Однако страсть так накрыла их с головой, что оба приняли решение разорвать отношения с текущими возлюбленными.

Три года они встречались: Ольга не хотела идти в ЗАГС. Только в 1994 году состоялась долгожданная свадьба. Супруги мечтали о детях, однако ничего не получалось. И все же отсутствие ребенка не разрушило их брак. За свое терпение они были вознаграждены: в 2007 году у знаменитостей родился первенец Елисей.



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