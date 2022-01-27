 

Обнаруженный у летучих мышей в ЮАР вирус NeoCov не передался человеку

27.01.2022, 16:52, Новости дня
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Среди жителей Южно-Африканской Республики пока не выявлено случаев заболевания, вызванного коронавирусом летучих мышей NeoCov, сообщили в Министерстве здравоохранения ЮАР.

«Подобных заболевших в стране нет. Последние научные исследования говорят о том, что данный вирус, имеющийся у летучих мышей, не преодолел межвидового барьера и не попал в человеческий организм», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых. Они выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. По мнению заведующего лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергея Альховского, выступавшего на собрании научного совета РАН, опасность NeoCov пока с трудом поддается оценке.

При этом в научных кругах ЮАР убеждены, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.

Сотрудник одной из научных лабораторий ЮАР отметил, что пока NeoCov не приобрел способности заражать человеческий организм, однако необходим плотный и постоянный мониторинг, чтобы мировая наука была готова к подобному сценарию. «Мы ведем наблюдение за летучими мышами для прогнозирования следующей передачи потенциально смертельного коронавируса от этих млекопитающих человеку. Считается, что геном коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию COVID-19, имеет составные части, близкие летучим мышам и панголинам», – рассказал он.

Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека. 



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