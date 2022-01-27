 

Скабеева и Попов провели прямой эфир программы «60 минут» из дома

27.01.2022, 16:52, Новости дня
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Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заразились коронавирусом, им пришлось провести передачу в прямом эфире из дома, находясь на самоизоляции.

«То, что сейчас происходит в эфире # 60минут – это нечто невероятное! Горжусь нашей телепрограммой. Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал! Если коротко: у меня – положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест! А программа выходит в прямом эфире! Эфир дискуссионной общественно-политической программы из самоизоляции! Вау!», – написала Ольга Скабеева в Telegram.

 

«60 минут» – общественно – политическое ток-шоу, выходящее по будням с 12 сентября 2016 года. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.

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