США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений – СМИ

По данным газеты, в документах четко указано, что Россия не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычного вооружения в странах НАТО.

Однако США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений. Это, по мнению журналистов, “открывает дверь” для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который утратил силу в 2019 году.

Также, согласно документу, Соединенные Штаты и их союзники готовы обсуждать с Россией взаимные правила по ограничению масштаба и места проведения военных учений. Такие ограничения гарантировали бы, что учения проводятся далеко от границ и их нельзя принять за стягивание сил для вторжения, отмечают журналисты.

Контекст:

Предложение США о правилах проведения учений связано с тем, что с конца прошлого года Россия под видом учений стягивает войска к украинской границе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

Также военных РФ перебрасывают в Беларусь на учения “Союзная решимость – 2022”, которые должны пройти с 10-го по 20 февраля. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января стало известно, что США передали России письменный ответ на требования по “гарантиям безопасности”. Ранее в Госдепе заверяли, что в этом ответе будет включено мнение Украины. Сам документ публично не публиковался.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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