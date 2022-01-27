“Скоро одни кости останутся”, “Бодрая лошадка”. 44-летняя Чехова поделилась “последними” фото с Сейшел

Образ телеведущей в кадре дополнила белая плетеная сумка.

“Последнее не выложенное фото с Сейшел”, – подписала она снимки.

“Сейчас я не слишком откровенна с вами, свой блог веду хаотично, ничего особо личного не рассказываю, не делюсь своими мыслями. На сегодняшний день мне совсем этого не хочется. Я погружена в себя, и все, чего мне хочется – это закрыться в своей раковине и побыть наедине с собой”, – добавила она в подписи к фото.

Также Чехова подчеркнула, что не хочет писать посты и снимать Stories “через силу или через не хочу”, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Анфиса в отличной форме”,– прокомментировал stoporom1.

“Господи, ну зачем так худеть? Ужас какой-то. Скоро одни кости останутся, жалко”, – написал iamvladgran.

“Анфиса, ты такая бодрая лошадка!” – отметил akhmet_daur82.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

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