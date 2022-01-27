Что известно про омикрон у детей



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Статистика

Дети в РФ все чаще болеют коронавирусом — на их долю приходится до 5% всех случаев заболеваний. Особенно рискуют подростки 15-17 лет, об этом на днях рассказала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация особенно обострилась с приходом омикрона. Как сообщает столичный департамент здравоохранения, в Москве серьезно выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Только за последние две недели число больных стало больше в пять раз.

Самое неприятное — довольно активно болеют дети. В ведомстве уточнили, что количество заболевших несовершеннолетних выросло в 14 раз — с 2 тысяч до 28 тысяч в неделю. А госпитализаций стало больше в 10 раз: сейчас увозят в больницу примерно 120 юных москвичей в день.

Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге. Как сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на телеграмм-канал вице-губернатора города Бориса Пиотровского, из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации правительство ужесточило ограничения для детей и подростков.

С 28 января по 13 февраля на дистант переводятся все внешкольные кружки и секции. Несовершеннолетним на этот период также закрыли вход в музеи, зоопарки, театры, цирки, бассейны, кинотеатры и другие развлекательные объекты.

Более подробно об особенностях протекания коронавируса у детей читайте в Энциклопедии на МедПортале.

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Основные симптомы и осложения омикрона у ребенка

Давайте разберемся, какие симптомы могут указывать на заражение SARS-CoV-2. Надо отметить, что симптомы ОРВИ и коронавируса часто похожи, поэтому понять, чем конкретно болеет ребенок иногда можно только с помощью тестов, то есть «под подозрение» попадает любая условная простуда.

Симптомы при омикроне не сильно отличаются от симптомов, сопровождающих заражение другими штаммами коронавируса. Правда, инкубационный период у него может быть меньше — не 4-5 суток, а всего 2-3 дня, уточняют врачи. Более ускоренный жизненный цикл омикрона влияет на то, что зараженный им человек быстрее распространяет вирус.

Обычные симптомы омикрона следующие: боль в горле, кашель, заложенность носа, головная боль, высокая температура тела, боли в мышцах, симптомы со стороны органов пищеварения (тошнота, рвота, диарея).

Более редкие симптомы омикрона, на которые стоит обратить внимание:

У 15 % детей может возникнуть необычная сыпь: это могут быть слегка выпуклые красные или фиолетовые пятна. Обычно это высыпания на пальцах, на каже рук и в области рта. Вероятней всего, SARS-CoV-2 поражает клетки кожи и это приводит к ее воспалению.

Также врачи иногда наблюдают так называемые ковидные пальцы. Это характерные изменения кожи, визуально напоминающее обморожение, которые сохраняются в течение нескольких дней.

Потеря вкуса и запаха. Этот симптом иногда встречается при заражении омикроном, хотя он более характерен для предыдущих штаммов коронавируса.

При этом врачи отмечают, что все-таки у нового штамма нет ярких специфических симптомов, по которым его можно было бы вычислить, поэтому «под подозрение» попадает любая условная простуда.

Опасные последствия омикрона:

В целом дети переносят омикрон легче, чем взрослые, впрочем как и другие варианты COVID-19, правда, малыши до 3-4 лет болеют тяжелее старших. Но осложнения коронавируса бывают и у детей. Одним из тяжелых последствий нового штамма врачи называют развитие бронхитов и бронхиолитов. Дело в том, что омикрон хуже размножается в нижних отделах легких, но легко — в бронхах. Это если сравнивать его с предыдущими штаммами.

Анатомия дыхательной системы у малышей такова, что из-за особенностей нового коронавируса у них могут возникать бронхиты с осложнениями, которые называются бронхиолитами. Эти осложения являются основной причиной госпитализации зараженных коронавирусом детей. Для ослабленных детей такие состояния могут быть опасны. Вот, что говорят врачи про эти осложения.

Симптомы омикрона у детей

«Все последние исследования указывают на то, что омикрон более заразный, но менее смертоносный. Кроме того, эпидемиологи отмечают, что из-за своей заразности омикрон-штамм все больше распространяется среди детей.

При заражении омикроном происходит поражение бронхолегочного дерева, и это чрезвычайно опасно для детей, особенно до 2 лет. Развивается такое заболевание, как бронхиолит, которое сопровождается резким и быстрым нарастанием дыхательной недостаточности, падением сатурации и критическим состоянием ребенка. У детей дошкольного и школьного возраста чаще ковид протекает под маской бронхообструктивного синдрома (свистящее, шумное дыхание), приступов удушья, участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, часто развивается малопродуктивный кашель. При выраженной обструкции может появиться шумный выдох, увеличение частоты дыхания, развитие дыхательной недостаточности. Как осложнение возникает пневмония.

При этом температура редко достигает критических цифр. В некоторых случаях могут отмечаться диспепсические расстройства: рвота, понос, но намного реже, чем при штамме дельта».

Тысячная Елена Михайловна

эксперт

Руководитель Детской клиники ЕМС, врач-педиатр

Более подробно о симптомах и осложнениях омикрона у детей читайте в Энциклопедии на МедПортале.

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Важное о лечении COVID-19 для родителей:

Результаты ПЦР могут быть отрицательными при всем наборе типичных признаков заболевания. Риск некорректных результатов повышается, если вы сдаете анализы слишком рано. Поэтому есть смысл делать тест не раньше, чем через 2-4 дня после начала болезни. Все простудные симптомы следует воспринимать как потенциальный коронавирус, поэтому сразу связывайтесь с педиатром и следуйте его рекомендациям.

Если у ребенка поднялась высокая температура, снижайте ее лекарствами на основе парацетомола или ибупрофена. Конкретный препарат выбирайте в зависимости от реакций малыша и ваших финансовых возможностей. Это самые безопасные жаропонижающие препараты для детей.

Не занимайтесь самолечением, самостоятельно не отменяйте препараты и следуйте рекомендациям своего врача. Если у ребенка помимо коронавируса есть какие-то сопутствующие заболеваиня, то проконсультируйтесь с несколькими специалистами.

Вызывайте скорую помощь если:

состояние ребенка стремительно ухудшается;

высокая температура держится более 3-5 дней;

температура тела 40°С и выше;

аномальное поведение ребенка;

затрудненное дыхание.

Кроме того, ребенка нужно активно поить — теплая вода, компоты, морсы или не крепкий чай вымывают из организма токсины и помогают сбить температуру.