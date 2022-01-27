Das Erste – в Австрии отменяют карантин для привитых

С грядущего понедельника в Австрии отменяют карантин для привитых, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера. Эксперты при правительстве Австрии отмечают, что несмотря на рост числа заражений опасности перегрузки системы здравоохранения нет.



AP

В Австрии с грядущего понедельника будет отменён карантин для привитых граждан, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление канцлера Карла Нехаммера. Экспертный совет при австрийском правительстве счёл эту меру ненужной. Эксперты отметили, что несмотря на рост числа заражений риска перегрузки системы здравоохранения нет.

При этом в большинстве сфер жизни продолжит действовать правило «привит/переболел», отмечает издание. Согласно этому правилу, непривитые могут совершать покупки только в магазинах с товарами ежедневной необходимости. В рамках смягчения ограничений с понедельника непривитым гражданам будет позволено покидать дом без уважительной причины.

Das Erste напоминает, что всеобщий жёсткий карантин с ограничениями на контакты и выход из дома в Австрии длился с 22 ноября по 12 декабря. Между тем эксперты при австрийском правительстве ожидают, что в ближайшие недели число заражений дойдёт до 40 тыс. случаев в день. Издание отмечает, что на прошлой неделе Австрия стала первой страной из ЕС, одобрившей всеобщую обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет.