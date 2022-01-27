 

Das Erste – в Австрии отменяют карантин для привитых

27.01.2022, 16:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С грядущего понедельника в Австрии отменяют карантин для привитых, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера. Эксперты при правительстве Австрии отмечают, что несмотря на рост числа заражений опасности перегрузки системы здравоохранения нет.


AP

В Австрии с грядущего понедельника будет отменён карантин для привитых граждан, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление канцлера Карла Нехаммера. Экспертный совет при австрийском правительстве счёл эту меру ненужной. Эксперты отметили, что несмотря на рост числа заражений риска перегрузки системы здравоохранения нет.

При этом в большинстве сфер жизни продолжит действовать правило «привит/переболел», отмечает издание. Согласно этому правилу, непривитые могут совершать покупки только в магазинах с товарами ежедневной необходимости. В рамках смягчения ограничений с понедельника непривитым гражданам будет позволено покидать дом без уважительной причины.

Das Erste напоминает, что всеобщий жёсткий карантин с ограничениями на контакты и выход из дома в Австрии длился с 22 ноября по 12 декабря. Между тем эксперты при австрийском правительстве ожидают, что в ближайшие недели число заражений дойдёт до 40 тыс. случаев в день. Издание отмечает, что на прошлой неделе Австрия стала первой страной из ЕС, одобрившей всеобщую обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Порошенко избрали меру пресечения

01.09 / Daily Wire – союзников в Афганистане у США нет — чем раньше власти усвоят этот урок, тем лучше

30.08 / Первого сентября Samsung покажет новый складывающийся смартфон

05.01 / Голубовская заявила, что количество госпитализированных с COVID-19 снижается, но растет число “тяжелых” пациентов

30.08 / ВОЗ ожидает, что к декабрю в Европе от коронавируса умрет еще 236 тыс. человек

22.10 / Путин: Мы не планируем сокращения Вооруженных сил

01.06 / Врачи рассказали о состоянии жителя Минска, который пытался перерезать горло в здании суда

11.07 / 10 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

11.09 / В случае победы на выборах Байден вторгнется в Сирию

31.03 / В Харькове от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика