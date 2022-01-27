 

В Белоруссии заявили о требованиях возмещения ущерба от действий нацистов в годы войны

27.01.2022, 16:12, Новости дня
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Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны установит ущерб от действий нацистов и потребует его возместить, сообщил начальник управления генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.

«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», – приводит БелТА слова Толкачева. 

По его словам, работа комиссии позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной. 

В октябре белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.



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