В Белоруссии заявили о требованиях возмещения ущерба от действий нацистов в годы войны

Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны установит ущерб от действий нацистов и потребует его возместить, сообщил начальник управления генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.

«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», – приводит БелТА слова Толкачева.

По его словам, работа комиссии позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной.

В октябре белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.