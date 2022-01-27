 

СБУ сообщила о задержании на Донбассе “разведчика” боевиков

27.01.2022, 16:02, Новости дня
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У мужчины обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии.

“По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и “кураторов” над подчиненными. Установлено, что задержанный – житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастных к обстрелам позиций украинских войск”, – сообщили в пресс-центре.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Суд его арестовал.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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