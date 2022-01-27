Силовики-разбойники

Почему суд проявил гуманность к налетчикам из ФСБ, Налоговой службы и Следственного комитета и дал им сроки по нижнему порогу санкций?

Владимир Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев. Фото: РИА Новости

В минувший понедельник, 24 января, судья Московского гарнизонного военного суда Алексей Драпенко огласил приговор по громкому уголовному делу о дерзком ограблении, совершенном на юго-западе Москвы 10 июня 2019 года.

Это был тоже понедельник. Около часа дня к дому № 16а на улице Ивана Бабушкина, где снимал офис предприниматель Борис Караматов, подъехали черные минивэны Mercedes V250 Bluetec и Mercedes GLK 220 CDI, из которых выскочили налетчики в камуфлированной одежде, вооруженные похожими на боевые гладкоствольными самозарядными травматическими пистолетами Grand Power T12-F и MP-353.

Преступники стремительно разделились на две группы, одна из которых подбежала к припаркованному бронированному Volkswagen Transporter и с криком «Всем оставаться на своих местах! Работает ФСБ!» на глазах у охранника и водителя выхватила из автомобиля сумки с деньгами. Вторая группа налетчиков вбежала на второй этаж здания и, опять же громогласно объявив об «операции ФСБ», похитила из офиса Караматова еще несколько сумок. Всего в этих сумках было 136,5 млн рублей.

Грабители предполагали, что эти деньги криминального происхождения и жертвы преступления не станут обращаться в правоохранительные органы. Но просчитались. Уже в этот же день безработный Александр Юмаранов, который как раз и прибыл к офису Караматова на том самом бронированном Volkswagen Transporter, обратился в полицию с заявлением об ограблении.

Преступление было раскрыто по горячим следам.

Налетчиками оказались офицеры управления «К» ФСБ России, бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел» и примкнувшие к ним сотрудник налоговой полиции и помощник следователя СКР.

Расследование и суд растянулись на 2,5 года.

Было установлено, что официально нигде не работающий Александр Юмаранов подрядился обменять на доллары по очень выгодному курсу рубли, аккумулированные предпринимателями, работающими в торговом центре «Москва». Организовать услугу теневой конвертации взялся бизнесмен Борис Караматов. Это был не первый «деловой контакт» Юмаранова и Караматова. Тремя неделями ранее, 19 мая, Юмаранов уже обменял через Караматова рубли рыночных торговцев на один млн долларов. Но 10 июня Караматов и не планировал менять доллары на рубли. Уже был запущен маховик ограблений Юмаранова.

За несколько дней до этого ограбления Караматов рассказал своему знакомому бойцу спецподразделения «Альфа» ФСБ Хетагу Маргиеву, что в понедельник к нему в офис привезут несколько сумок с деньгами «криминального происхождения». И что под видом «оперативного мероприятия» можно «экспроприировать экспроприаторов», забрав деньги без малейшего риска. Караматов поставил условие, что ему достанется половина суммы, которая окажется в сумках.

Боец «Альфы» заинтересовался «темой», предложенной Караматовым, принял его условие по разделу «добычи» и собрал группу налетчиков из своих знакомых офицеров и прапорщиков.

Все прошло как по маслу. Отъехав от места преступления на несколько километров, разбойники поделили награбленное и разъехались. Караматов, как и договорились, забрал половину денег — 68 млн рублей — и вскоре выехал из России. Он и до сих пор находится в розыске. А вот его подельников задержали уже спустя три недели.

5 июля 2019 года ФСБ распространила официальное сообщение о задержании своих кадровых сотрудников, подозреваемых в ограблении.

24 января 2022 года Московский гарнизонный суд лишил офицеров и прапорщиков ФСБ воинских званий и признал их виновными в разбое «организованной группой в особо крупном размере с угрозой применения насилия к потерпевшему» (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Экс-сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Экс-сотрудник управления «К» Александр Карелин — к 8 годам.

Экс-боец управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ Роман Оболенский — к 9 годам.

Экс-боец «Альфы» Хетаг Маргиев — к 8,5 года.

Экс-боец управления «Альфа» Владимир Урусов — к 8 годам.

Экс-боец управления «Вымпел» ЦСН ФСБ Дмитрий Капышкин — к 9 годам.

Экс-сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чивкин — к 8 годам.

Экс-помощник следователя транспортного СК Дмитрий Казанцев — к 9,5 года.

Надо сказать, что пункты «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») предусматривают наказание от 8 до 15 лет колонии. И приговор, вынесенный участникам ограбления, выглядит хоть и справедливым, но не чрезмерно суровым.

Почему суд проявил гуманность к «разбойникам из ФСБ», ограничившись сроками, близкими к нижнему пределу санкций по части 4 статьи 162 УК? Попробуем разобраться.

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