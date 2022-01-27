Соль в качестве натурального скраба: десять способов избавиться от жирной перхоти в домашних условиях

Наверное, ничто так не снижает нашу уверенность в себе, как проблемы с волосами. К примеру, перхоть (себорея). И это связано не только с отвратительными белыми хлопьями на плечах. Нередко перхоть вызывает нестерпимый зуд кожи головы.

Известно два вида этой патологии. Наиболее распространена сухая перхоть, которая представляет собой высыхающие клетки кожи, которые постепенно отслаиваются и опадают на одежду. В отличие от сухой, жирная перхоть – это липкий слой, покрывающий кожу головы. Она может быть бесцветной или окрашенной в желтоватый цвет. Ее особенность заключается в том, что она может иметь неприятный запах. В этом материале мы расскажем, как можно избавиться от нее в домашних условиях.

Регулярно мойте кожу головы и очищайте волосы

Нередко появление жирной перхоти связано с грязной кожей головы. На ней скапливаются жиры, поэтому очень важно регулярно мыть кожу и очищать волосы шампунем.

Используйте шампунь против перхоти

Для избавления от жирной перхоти важно правильно выбрать шампунь. Специальные составы лучше покупать в специализированных магазинах или аптеках. В отличие от обычных шампуней, средства, разработанные для борьбы с перхотью, содержат большое количество цинка и салициловой кислоты. Эти вещества уничтожают бактерии, предотвращают избыточное выделение кожного сала. В результате кожа головы и волосы дольше остаются чистыми.

Не забывайте об ополаскивании после мытья головы

Иногда причиной появления жирной перхоти становится накопление средств по уходу за волосами на коже головы. Не все шампуни и кондиционеры хорошо смываются водой, а некоторые средства для кондиционирования вообще не требуют смывания. Таким образом, подобные составы накапливаются на кожном покрове и вызывают появление перхоти со всеми ее негативными последствиями: зудом и неприятным запахом.

Избежать этого помогут специальные ополаскиватели для очищения шевелюры после применения косметических средств. Это ухаживающий состав с кислой средой, восстанавливающий уровень PH после использования шампуня. Кроме того, он удаляет с прядей налет, появляющийся после мытья волос жесткой водой. Его наносят после мытья на влажные волосы, выдерживают и смывают. Локоны становятся более блестящими, живыми, меньше путаются. Магазинный ополаскиватель можно заменить раствором, приготовленным из 1-2 ложек 6%-го столового/яблочного уксуса и литра воды.

Используйте сок или гель алоэ вера

Если шампунь не дает желаемого результата, попробуйте использовать натуральные компоненты в борьбе с ней. Прежде всего, вам сможет помочь сок или гель алоэ вера.

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В растении содержатся ингредиенты, способные удалять омертвевшие клетки кожи, убивать грибки и бактерии, создавать ощущение прохлады на коже головы. Регулярно используя это средство, вы можете уменьшить появление перхоти. Для этого вам потребуется лишь выжать сок из одного или двух листьев взрослого растения (старше 3 лет). Вотрите его в кожу, можно использовать его с мякотью. Оставьте состав на четверть часа, а после этого теплой водой смойте лечебное средство.

В борьбе с перхотью поможет лимон

Еще один эффективный натуральный ингредиент, который можно использовать для борьбы с перхотью. Лимон признан естественным вяжущим и дезинфицирующим средством, которое стабилизирует работу жировых желез на коже головы.

Использовать его просто: выжмите сок, немного разбавьте немного водой и равномерно нанесите на кожу головы. Аккуратно помассируйте ее круговыми движениями и оставьте на 15-20 минут. От лимона лучше отказаться, если на коже есть расчесы, мелкие ранки. Сок цитруса в этом случае может вызвать сильное раздражение, тем самым усугубив ситуацию.

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Лимон можно заменить лаймом

Лайм обладает практически теми же свойствами, что и лимон, поэтому такая замена вполне оправдана. Его сок тоже может справиться с жирной перхотью. Секрет его использования заключается в том, что сок необходимо смешать с сахаром или медом.

При чувствительной коже предпочтительнее второй вариант. Мед уменьшит раздражение. На кожу головы нанесите смесь, немного помассируйте и оставьте на 5 минут. Теперь осталось просто промыть теплой водой кожу головы и волосы.

Натуральным скрабом может стать обычная соль

Скапливающуюся на коже головы жирную перхоть можно удалить с помощью скраба. Однако для этой цели подходит не любой продукт: некоторые составы могут повредить пряди. В качестве натурального скраба идеально подходит обычная поваренная соль.

Нанесите ее на голову, аккуратно помассируйте кожу, а затем вымойте голову шампунем против перхоти. Такую процедуру желательно повторять перед каждым мытьем или хотя бы раз в неделю.

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Миндальное масло

Еще один эффективный способ избавления от жирной перхоти – использование миндального масла. Витамины Е и В5, содержащиеся в миндале, не только питают кожу головы, но и уничтожают бактерии, которые вызывают появление жирной перхоти и очищают кожу.

Нанесите на кожу головы миндальное масло. Втирайте его в течение 10 минут. Затем волосы промойте обычным способом.

Масло чайного дерева

Дезинфицирующие свойства этого вещества хорошо известны. Его можно использовать не только для лечения акне. Специалисты утверждают, что оно может справиться с упрямой жирной перхотью.

Его использование предельно просто: нанесите несколько капель масла чайного дерева на кожу головы, равномерно его распределите и мягко массируйте кожу. Оставьте средство на 10 минут. Промойте пряди с шампунем.

Проконсультируйтесь с врачом

Если вы перепробовали все предложенные варианты, но не смогли избавиться от жирной перхоти и она продолжает появляться, не отказывайтесь от помощи профессионалов.

Обратитесь к трихологу, который проведет необходимое исследование и назначит лечение. Скорее всего, он порекомендует шампунь либо противогрибковый крем, какие-то другие средства, которые помогут навсегда забыть об этом неприятном явлении.

Используйте любые возможные и подходящие именно для вас способы борьбы с жирной перхотью, чтобы избавиться от нее как можно быстрее. Только в этом случае красивые и здоровые волосы повысят вашу самооценку.