 

Антиковидные ограничения Беглова возмутили бизнес-сообщество Петербурга

27.01.2022, 14:56, Новости дня
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Смольный намерен ввести антиковидные ограничения нового типа. Председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, что планируются различные форматы удаленной работы для организаций. Предприниматели, в свою очередь, беспокоятся по поводу режима повышенной готовности, поскольку из-за ограничений губернатора Александра Беглова городской бизнес сильно пострадал.

Ситов также рассказал, что вопрос о смягчении ограничений будет рассматриваться примерно через две недели. Смольный будет обсуждать дальнейшие действия, опираясь на статистику и резервы.

Меры Смольного вредят городскому предпринимательству. Проблема становится все более актуальной, поскольку местные власти не оказывают финансовой поддержки бизнесу. Эксперты часто критиковали Смольный за неэффективные меры. По их мнению, они не помогают сдерживать пандемию.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов отметил, что в Москве не требуется QR-код для того, чтобы посетить заведение общепита. Даже несмотря на высокий уровень заболеваемости. Антиковидные ограничения создают напряжение среди предпринимателей. Все больше заведений присоединяется к бойкоту QR-кодов.

Кроме того, Беглов ввел новые ограничения для несовершеннолетних в минувший вторник. Детям как минимум по 13 февраля будет запрещено посещать общественные места, а секции переведут в формат дистанционки.



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