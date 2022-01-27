Мнение: Украина готовится к войне с Россией?

МВД Украины объявило о проведении массовых учений для гражданского населения на случай возникновения «чрезвычайной ситуации».

Глава министерства Денис Монастырский отметил: «Акцент будет сделан на вопросе безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили обучение за рубежом: в Британии, США, Канаде, Польше и других странах».

Кроме того, Монастырский поручил проверить общую систему оповещения на случай ЧС и довести до населения порядок использования защитных сооружений и планы эвакуации.

Они там что с ума все посходили?

Надо сказать, что истерика подготовки к войне бесследно не проходит. В Днепре вон молодой боец Нацгвардии Украины (НГУ) 20-летний Артемий Рябчук, похоже, так готовился к войне с Россией, что открыл огонь по своим сослуживцам. И застрелил пятерых. Еще пятеро получили ранения. Один из раненных скончался в госпитале.

Родным и близким погибших и пострадавших – соболезнования и искреннее сочувствие. Переживаю за братский народ, как бы на фоне истерики подготовки к войне с Россией такие трагедии не стали на Украине да и в России тоже обыденными. Как бы еще до начала войны с Россией украинцы не перестреляли друг друга.

Фотография отсюда

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