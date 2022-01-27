 

В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

27.01.2022, 14:42, Новости дня
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Власти Магадана в четверг ввели режим ЧС в связи с повышенной активностью бродячих собак, учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай животных на территории города.

«В связи с повышенной активностью животных без владельцев, и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования», – сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Уточняется, что для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства. Координировать неотложные мероприятия по ликвидации ЧС планируют круглосуточно.

Как отметил мэр Магадана Юрий Гришан, «вопрос, что нужно делать с бездомными собаками остается открытым». «Как известно, бродячие псы – это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», – сказал он.

Ранее следственные органы СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего мужчины из-за нападения бездомных собак. Собаки напали на мужчину недалеко от гаражного кооператива Энергетик, когда тот шел на работу.

Кроме того, 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.



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