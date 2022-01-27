Кристина Асмус, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский и другие на дне рождения Александра Петрова

В Татьянин день актер Александр Петров празднует свой день рождения – позавчера ему исполнилось 33 года. День рождения – отличный повод собрать друзей, среди которых, конечно, оказались его коллеги, актеры театра и кино. Поздравить именинника пришли Андрей Бурковский, Александра Бортич, Юлия Хлынина, Полина Ауг и многие другие. В этот вечер рядом была и Стася Милославская, девушка Петрова, которая недавно снялась в оригинальном сериале Netflix. Среди гостей была Кристина Асмус, которая дружит с Петровым много лет и через многое прошла с ним вместе. Помимо пожеланий при личной встрече, Кристина опубликовала поздравление у себя в Instagram.

Сегодня день рождения у особенного для меня человека. Мы дружим больше 10 лет. Мы работаем в одном театре. Мы громко играли Гамлета и Офелию и объездили с этим спектаклем все и вся. Потом был фильм “Текст”, поделивший наши жизни на “до” и “после”. Потом твой Есенин, который взорвет кинематограф в этом году и наши танцы там. Я помню Сашу студентом театрального института, а Саша помнит, как мы с Гариком водили его в кино, когда у него в кармане было 20 рублей. Я видела все этапы его становления и надеюсь видеть дальше! Нас объединяют сотни разговоров, откровенностей, слез, крепких объятий и миллион гордостей друг за друга.

Саш! Ты уникальный и большой человек в моей жизни! Ты есть энергия, драйв, нерв! Ты – огонь и сила! Ты – друг и семья. Я люблю тебя!! С днем рождения!

Праздник по случаю дня рождения Петрова, как призналась Асмус, продолжался до трех утра. Именинник читал стихи, гости произносили тосты, пели и танцевали, словом, веселились и даже дурачились. Так, после того, как Александр задул свечи на именинном торте, его тут же окунули лицом в десерт, а потом лакомство досталось и другим гостям. Благо, новая прическа актера – короткий ежик – не пострадал от этой выходки.

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Публикация от Стася Милославская (@milostasii)

Напомним, Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском. Во время учебы на экономическом факультете играл в театре-студии и в КВН. В 2012 году окончил актерский факультет РАТИ-ГИТИСа, и в тот же год сыграл первую главную роль в сериале-фэнтези “Пока цветет папоротник”. С 2013 года служит в театре им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова.

Что касается личной жизни Петрова, то с 2015 года он встречался с актрисой Ириной Старшенбаум, и, хотя молодые люди были помолвлены, в 2019-м они объявили о расставании. Сейчас девушкой Александра является актриса Стася Милославская, они познакомились во время съемок фильма “Стрельцов”.

Александр Петров и Стася Милославская