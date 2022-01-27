Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть и закрыть больничный дистанционно

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая мера призвала облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам.

Жители столицы с симптомами ОРВИ могут без записи и звонка пойти в ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время через mos.ru, а также сайт или мобильное приложение “ЕМИАС.ИНФО”.

Кроме того, у москвичей появилась возможность получить медицинскую аудиоконсультацию. Открыть больничный также можно дистанционно.

“Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней”, – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Если человеку с симптомами ОРВИ необходима очная консультация и осмотр врача, но прийти в поликлинику самостоятельно он не способен, то может позвонить на линию 122 и вызвать врача на дом.

Закрыть больничный тоже можно дистанционно. Но перед этим врач на аудиоконсультации уточнит состояние пациента.

“Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю”, – пояснила Ракова.

Напомним, что с 26 января для контактировавших с больными ковидом граждан сокращен срок карантина с 14 до семи дней. Новое правило распространяется и на тех, кто получил предписание о карантине до 26 января.

Сокращение срока карантина касается также школ и детских садов, где занятия приостановили уже неделю назад или раньше. Но по инициативе родителей карантин можно продлить до 14 дней.