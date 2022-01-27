Лариса Долина рассказала о своем отношении к Алле Пугачевой

Лариса Долина назвала Пугачеву «любимой певицей» и засыпала примадонну комплиментами. Подруга восхищается теперешним состоянием артистки.

Алла Борисовна вышла замуж за Максима Галкина больше 10 лет назад. Поклонники заметили, что с того времени певица стала выглядеть намного лучше. С таким мнением согласилась и подруга примадонны Лариса Долина. Напомним, что сейчас Пугачева уделяет намного больше внимания семье и практически не появляется на сцене.

Лариса Долина радуется за состояние великой певицы. Она рассказала, что Пугачева не смогла присутствовать на ее юбилее, но позаботилась о поздравлении и прислала прекрасный подарок. Долина подчеркнула, что это не означает, что их дружба погасла, она очень любит Пугачеву и благодарна ей за все. Кроме того, Лариса Александровна восхищается тем, что Алла Борисовна сейчас светиться от счастья в окружении любимого мужа и детей.

В семье Пугачевой и Галкина в 2013 году появились двойняшки Гарри и Лиза. Уже сейчас дети покоряют поклонников своей эрудированностью и воспитанием. Максим Галкин рассказал, что на нем лежит большая ответственность за будущее двойняшек. Это связано с тем, что Алла Борисовна на 27 лет старше мужа, и сейчас она пытается уделить все свое внимание детям и научить их главным правилам жизни.

Источник: www.starhit.ru