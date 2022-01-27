 

Адвокат Тихонова и Хасис попросил суд запретить «Новой»

27.01.2022, 14:14, Разное
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…называть его доверителей «неонацистами».

В Верховном суде продолжается допрос присяжных в рамках кассационного рассмотрения дела Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Защитник Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Тихонова и Хасис, попросил председательствующего запретить «Новой газете» называть его доверителей «убийцами» и «неонацистами». Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

«Уважаемый суд, мы просили бы, чтобы пресса не называла наших подсудимых убийцами и неонацистами и не писали статьи в ернических тонах, как сделала эта «Новая газета», автор Вера Челищева, в последний раз.

Просьба: суд, объясните прессе, чтобы они соблюдали презумпцию невиновности и уважали решение Европейского суда», — пояснил он.

Аграновский имеет в виду материал «Каждый выносил решение сам».

При этом Аграновский не сообщил, что подсудимые признали свою вину в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, а Европейский суд не вдавался в вопросы их виновности или невиновности.

Фото: Дима Швец / Медиазона*

На предыдущем заседании адвокат Аграновский также просил суд запретить прессе называть своих клиентов неонацистами. «Вы зачем сейчас это нам говорите?» — спросил адвоката председательствующий судья Абрамов. Судья и представитель прокуратуры посоветовали Аграновскому при наличии у него каких-либо претензий к СМИ обращаться в суд, если он хочет. Адвокат Аграновский также пояснил о «давлении на присяжных», которых сейчас вызывает на допросы Верховный суд.

В начале декабря 2021 года Верховный суд отправил на пересмотр в кассационную инстанцию дело Тихонова и Хасис. Основанием, по которому собрался президиум ВС, стало решение ЕСПЧ.

Тихонов, получивший пожизненный срок, и Хасис, приговоренная к 18 годам лишения свободы, подали жалобу в ЕСПЧ на нарушение статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд. Как следовало из жалобы Тихонова и Хасис, был нарушен принцип, согласно которому присяжные не должны рассматривать никакие доказательства, доводы и сведения об обвиняемых, кроме тех, о которых узнали в зале суда.

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Российское правительство возражало на доводы жалобы Тихонова и Хасис, отмечая, что выступление Добрачевой было провокацией стороны защиты. На это, по мнению правительства РФ, указывало то, что Добрачева дала интервью журналисту Евгению Левковичу, который давал на том же процессе показания в качестве свидетеля защиты подсудимых и писал статьи в их пользу.

Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что российский суд не рассмотрел заявления Добрачевой достаточно внимательно и не принял мер, чтобы проверить изложенные факты. В итоге ЕСПЧ счел, что само по себе установление европейским судом нарушений является достаточной компенсацией морального вреда, понесенного заявителями Хасис и Тихоновым, и не присудил осужденным денег (они требовали по €1 млн каждый).

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

*Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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