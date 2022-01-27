В Кремле отреагировали на намеки США о возможном отъезде посла Антонова

Намеки американской стороны на тему возможного отъезда посла РФ Анатолия Антонов являются серьезной угрозой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «угроза серьезная». Он переадресовал вопрос Министерству иностранных дел, передает РИА «Новости».

Ранее посол в США Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

В декабре посол обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении.

Также Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее он назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.