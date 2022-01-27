Мишустин анонсировал появление данных о медотводе на «Госуслугах»

Информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет появляться на «Госуслугах», где можно будет получить соответствующий сертификат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», – передает ТАСС его слова.

По словам Мишустина, «через «Госуслуги» граждане смогут получить подтверждающий сертификат».

Напомним, в Сеченовском университете начались исследования комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Сертификат о вакцинации и денежное вознаграждение получат около 400 участников.