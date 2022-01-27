 

Мишустин объявил о повышении пособий на детей и инвалидов с 1 февраля

27.01.2022, 13:52, Разное
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С 1 февраля 2022 года в России будут повышены пособия для семей с детьми и инвалидов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, размер прибавки составит 8,4%. Глава правительства отметил, что семьи с детьми и граждане с ограниченными возможностями являются наиболее нуждающимися в помощи государства категориями граждан. Поэтому необходимо, чтобы они получали эту поддержку вовремя и в полном объеме, сообщает телеканал “360”.



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