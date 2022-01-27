“Дважды мы женились, дважды расходились”. Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки

“Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится”, – написала певица.

Она не назвала причин смерти экс-супруга.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/10158205236066020

Народный депутат от партии “Европейская солидарность” Николай Княжицкий в 26 января в Facebook сообщил, что Небесийчук трагически погиб во время пожара.

“Сегодня Дмитрия не стало. Трагически погиб во время пожара”, – написал депутат.

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10223146068814280

Контекст:

Небисийчук и Бурмака познакомилась на музыкальном фестивале. В браке у них родилась дочь Ярина (1995).

“Он подарил мне свадебное платье. Мы поженились, я его любила, но он человек с весьма крутым характером”, – рассказала в 2019 году певица в программе “ЖВЛ”, которая выходит на канале “1+1”.

Супруги расстались в 2000 году. “Мне хотелось сохранить семью для Ярины, но я понимала, что потеряю себя”, – призналась Бурмака.

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