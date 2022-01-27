 

Рада создала временную следственную комиссию для проверки возможной коррупции в “Нафтогазі”

27.01.2022, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За” документ с замечаниями профильного комитета парламента проголосовали 266 народных депутатов при необходимых 226.

В проекте постановления говорится, что проверять будут НАК “Нафтогаз Україна” и действия двух государственных служб – налоговой и таможенной.

Одной из основных задач ВСК будет “расследование критической ситуации в сфере тарифообразования, сложившейся в результате действий должностных лиц акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз України”.

В пояснительной записке к документу сказано, что Государственная аудиторская служба Украины в результате ревизии в “Нафтогазі” обнаружила факты действий, которые привели или могут привести к потере финансовых и материальных ресурсов на сумму 250,9 млрд грн.

ВСК будет состоять из 13 народных депутатов, председатель комиссии – нардеп от “Батьківщини” Иван Крулько.

Контекст:

В 2021 году “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн, что на 13 млрд грн или 12,6% больше, чем в 2020 году, сообщал глава компании Юрий Витренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании об отмене части антикоррупционного законодательства – НАПК

11.12 / “Слуга народа” на следующей неделе обсудит назначение двух министров – нардеп

26.01 / «Сопротивление» эпохи ковида – французские рестораторы открывают заведения наперекор властям

25.10 / Глава суверенного совета Судана объявил режим ЧП

06.09 / “Не заигрались ли вы в революцию?” В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги

28.09 / Хайек сделала фото пальцами ног

19.04 / ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы

05.02 / Новинский о санкциях против трех телеканалов: Предполагаю, что у президента были веские основания, но это не повод переступать через закон

21.10 / 27% украинцев настоящей оппозицией власти считают “Европейскую солидарность”, 24% – “Оппозиционную платформу – За жизнь” – опрос

18.03 / Пытавшуюся вывезти из ФРГ годовалого сына россиянку задержали на границе с Польшей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика