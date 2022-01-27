Боль после приема пищи может быть симптомом рака поджелудочной железы

Появление боли с иррадиацией в спину после приема пищи может указывать на развитие рака поджелудочной железы. Британские врачи рассказали о главных признаках данной онкологии.

Диагноз «рак» часто ассоциируется со смертельным заболеванием. Врачи напоминают, что при раннем выявлении онкологии человек может полностью избавиться от недуга. На начальных стадиях рак хорошо поддается лечению, поэтому важно следить за здоровьем и обращать внимание на любые симптомы. К сожалению, зачастую проявления онкологии имеют расплывчатый характер, человек не понимает серьезность возникшего дискомфорта.

При раке поджелудочной железы клетки органа начинают бесконтрольно делиться и расти аномальным путем. Специалисты Медицинской школы Джонса Хопкинса уверяют, что 10% пациентов с ранней стадией заболевания выздоравливают с помощью современного лечения. По словам Британских врачей, главным признаком патологии является тупая терпимая боль, которая усиливается после приема пищи или в горизонтальном положении тела. Неприятные ощущения могут распространяться с области желудка на спину.

Существуют и другие признаки рака поджелудочной железы: потеря аппетита и веса, посветление стула. При прогрессировании болезни опухоль может заблокировать отток желчи, вследствие чего может развиться желтуха.

Источник: www.medikforum.ru