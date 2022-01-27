 

Скандалы: СМИ: Метростроевцы рассказали о том, как чиновники Петербурга разрушили компанию

27.01.2022, 13:24, Разное
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Представители «Метростроя» пытаются отсудить у Смольного почти 800 млн рублей, подав очередной иск

Ранее в суде лишь однажды встали на сторону компании, отказав конкурсному управляющему в полумиллионной премии. В «Сенсаций.Нет» в диалоге с представителями обанкроченного «Метростроя» выяснили, что с помощью исков компания пытается получить задолженность по зарплате перед работниками за сентябрь и октябрь 2021 года, так как деньги вернули не все.

Метростроевцы заявляют, что предприятие искусственно обанкротили. Работники выполнили свою работу, но Дирекция транспортного строительства отказалась рассчитываться. В Смольном безосновательно разорвали контракты, создав проблем «Метрострою».

Несмотря на заявления губернатора города Александра Беглова о непричастности чиновников к банкротству компании, представители «Метростроя» отметили, что развал начали ещё в 2018 году при губернаторе Георгии Полтавченко и его заме Игоре Албине. Именно тогда расторгли многомиллиардные контракты, перекрыв финансирование, на руководящие должности назначали «ручных» управленцев. На тот момент чиновников интересовали стадион на Крестовском острове и контрольный пакет акций предприятия. Но после новый губернатор Александр Беглов и его заместитель Максим Соколов создать аналогичное новое «карманное» предприятие «Метрострой Северной Столицы».

Но у «МСС» возникли проблемы, так не все работники  перешли в новую компанию, а оборудование приходится арендовать у «Метростроя».

В Смольном разрушили старое предприятие и не смогли создать замены, так как новое предприятие не имеет  опыта и возможности для полноценного строительства. Учитывая данную ситуацию, петербуржцам не стоит в ближайшее время ждать новых станций метро.



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