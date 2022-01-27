Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину
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Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov.
Так, 59% респондентов считают правильным отказ германский властей поставлять оружие на Украину. Порядка 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 21% респондентов отказался отвечать на вопрос, передает Deutsche Welle.
Против поставок летальных вооружений Украине выступают сторонники всех партий, представленных в германском бундестаге. Среди избирателей Левой партии – 71%, в правопопулистской «Альтернативы для Германии» – 67%, Социал-демократической партии Германии – 61%, консервативного блока ХДС/ХСС 56%.
Избиратели двух других правящих партий – «Союза-90»/«зеленых» и Свободной демократической партии менее отчетливо не согласны с поставками оружия – 55% и 54%.
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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