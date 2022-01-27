Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину

Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov.

Так, 59% респондентов считают правильным отказ германский властей поставлять оружие на Украину. Порядка 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 21% респондентов отказался отвечать на вопрос, передает Deutsche Welle.

Против поставок летальных вооружений Украине выступают сторонники всех партий, представленных в германском бундестаге. Среди избирателей Левой партии – 71%, в правопопулистской «Альтернативы для Германии» – 67%, Социал-демократической партии Германии – 61%, консервативного блока ХДС/ХСС 56%.

Избиратели двух других правящих партий – «Союза-90»/«зеленых» и Свободной демократической партии менее отчетливо не согласны с поставками оружия – 55% и 54%.

Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.

Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.