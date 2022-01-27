Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент РФ Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.