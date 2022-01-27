 

Россиянка украла из банка 26 миллионов рублей ради увеличения груди

27.01.2022, 13:08, Разное
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В Нижнем Новгороде молодая сотрудница “Сбербанка” украла из банка 26 миллионов рублей. После этого она планировала сбежать за границу.

23-летняя девушка работала в банке кассиром и
присваивала себе небольшие суммы из кассы в течение года вплоть до 24 января, когда она не явилась на рабочее место и перестала отвечать на звонки. В ходе проверки кассы была обнаружена большая недостача. Выяснилось, что на похищенные деньги она сделала операцию по увеличению груди, купила себе новый смартфон и отложила часть суммы, чтобы скрыться за рубежом, однако полицейские задержали ее до побега, сообщает Пятый канал.



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